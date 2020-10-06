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Украина будет поставлять в Турцию двигатели для новейших крылатых ракет

Главная » Последние новости » Новости мира » Украина будет поставлять в Турцию двигатели для новейших крылатых ракет
 
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Украина будет поставлять в Турцию двигатели для новейших крылатых ракет

Украина будет поставлять в Турцию современные двигатели для новейших крылатых ракет. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Информационное агентство Defense Express со ссылкой на систему ProZorro сообщило, что ГП «Ивченко-Прогресс» подписало ряд контрактов на закупку новейших компонентов авиационных двигателей для новых турбореактивных двигателей АИ-35, которыми будут оснащаться новые турецкие крылатые ракеты.

Украина будет поставлять в Турцию двигатели для новейших крылатых ракет

ГП «Ивченко-Прогресс» разработало двигатели АИ-35 для беспилотных авиационных комплексов и перспективных крылатых ракет.

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В настоящее время Турция разрабатывает новую крылатую ракету в рамках программы «Gezgin». Согласно информации из открытых источников, новые ракеты будут похожи на Tomahawk и иметь модульную конструкцию.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 494

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