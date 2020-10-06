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США продадут Южной Корее ракеты AIM-9X на $158 млн

Главная » Последние новости » Новости мира » США продадут Южной Корее ракеты AIM-9X на $158 млн
 
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Госдепартамент США одобрил возможную продажу Южной Корее тактических ракет AIM-9X Block II Tactical Sidewinder и сопутствующего оборудования.

Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны объявило на этой неделе, что Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи Республике Корея тактических ракет AIM-9X Block II и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью в 158,1 миллиона долларов, информирует enovosty.com/news.

По данным Агентства США по сотрудничеству в области безопасности обороны, полный комплект включает 115 ракет AIM-9X Block II Tactical Sidewinder; 50 учебно-пилотажных ракет AIM-9X Block II (CATM); 20 тактических ракетных комплексов наведения AIM-9X Block II; и 20 единиц наведения AIM 9X Block II CATM.

Продажа, если она будет осуществлена, будет включать в себя контейнеры, поддержку систем вооружения, программное обеспечение, наземный транспорт, ракетную техническую помощь; и другие связанные элементы поддержки программы.

«Предлагаемая продажа поможет Республике Корея в развитии и поддержании сильного и готового потенциала самообороны», — говорится в уведомлении DSCA. «У Республики Корея не будет проблем с включением этих ракет в свои вооруженные силы».

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AIM-9X Block II — это ракета класса «воздух-воздух», более совершенная в технологическом плане, чем ракеты AIM-9.

На веб-сайте Raytheon говорится, что в ракете AIM-9X Block II добавлен новый взрыватель и цифровое устройство защиты от воспламенения для улучшения управляемости и безопасности в полете. Она оснащена обновленной электроникой, а также в ней включена возможность блокировки после запуска с использованием нового канала передачи данных о вооружении для поддержки сражений за пределами видимости.

Ракета сконфигурирована для легкой установки на широкий спектр современных самолетов, включая F-15C Eagle, F-15E Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F / A-18 Super Hornet, E / A-18G Growler, F-22 Raptor и все варианты F-35 Joint Strike Fighter.

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Источник: Defence-blog


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