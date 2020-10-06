Северная Корея собирается представить новую межконтинентальную баллистическую ракету

Главная » Последние новости » Новости мира » Северная Корея собирается представить новую межконтинентальную баллистическую ракету Северная Корея собирается представить новую межконтинентальную баллистическую ракету

Закрыть Отправить

Ссылаясь на отчет южнокорейских официальных лиц, новостное агенство Yonhap сообщило, что Северная Корея готовится к демонстрации новейшей мобильной межконтинентальной баллистической ракетной системы во время предстоящего военного парада.

«Ракета больше, чем та, которую они запустили в 2017 году, и мы считаем, что они продемонстрируют это на военном параде 10 октября», — сказал источник. Северная Корея выпустила свою первую межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-15 в 2017 году и, похоже, собирается устроить демонстрацию силы в годовщину основания своей правящей партии., информирует enovosty.com/news.

Слухи по поводу демонстрации Северной Кореей более совершенной межконтинентальной баллистической ракеты продолжают расти, при этом некоторые эксперты высказывают мнения, что Пхеньян не смог бы разработать новые технологии без внешней помощи.

Hwasong-15 — новая межконтинентальная баллистическая ракета, альтернативное обозначение которой в США значится под кодовым названием KN22.

Согласно источнику в правительстве США, одной из наиболее примечательных особенностей Hwasong-15, помимо огромных размеров, является конфигурация жидкостного двигателя первой ступени. В отличие от Hwasong-14, в которой использовалась одиночная силовая камера вместе с четырьмя меньшими двигателями для рулевого управления, в Hwasong-15, по-видимому, используются двухкамерные двигатели с отсутствием вспомогательных двигателей для рулевого управления.

Читайте: Во Франции успешно испытали новую баллистическую ракету M51

Также источник сообщил, что новая ракета имеет полезную нагрузку от 150 кг до 1000 кг и дальность 13000 км.

Официальный представитель Сеула добавил, что Пхеньян может представить новую баллистическую ракету, запускаемую с подводных лодок, а также усовершенствованную подводную лодку, указав на то, что разведка обнаружила признаки активности на верфи Sinpo South на восточном побережье.

Источник: Defence-blog

Читайте: Спутниковые снимки показали возможный ракетоносец на полигоне в Северной Корее (ФОТО)