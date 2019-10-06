Новая криптовалюта Северной Кореи поможет режиму Ким Чен Ына обойти международные санкции

Главная » Последние новости » Новости мира » Новая криптовалюта Северной Кореи поможет режиму Ким Чен Ына обойти международные санкции Новая криптовалюта Северной Кореи поможет режиму Ким Чен Ына обойти международные санкции

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Северная Корея, наряду с Россией, Венесуэлой и Ираном, использует криптовалюты, в основном, как средство обхода санкций

В Северной Корее анонсировали создание собственной криптовалюты. Появление северокорейской криптовалюты может снизить спрос на уже существующие варианты криптовалют, такие как биткойн и эфириум, информирует enovosty.com/news.

Американским политикам было бы неплохо понять, почему Северная Корея так активно участвует в разработке цифровых валют.

Новая цифровая валюта Северной Кореи будет «больше похожа на биткоины или другие криптовалюты», рассказал северокорейский чиновник. «Мы все еще находимся на самых ранних этапах создания токена», — добавил он.

Как работают криптовалюты?

Обычные финансовые операции централизованы. А главной особенностью криптовалют является отсутствие какого-либо администрировании со стороны. Поэтому банки, налоговые, судебные и иные государственные или частные органы не могут оказывать влияния или отслеживать транзакции участников платежной системы. Все платежи в сети криптовалют невозвратны, что полностью исключает возможность мошенничества на основе возврата средств.

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Биткойн,например, представляет собой компьютерный код, который допускает децентрализованный реестр платежей. Компьютерный код биткойна отслеживает, кому и когда принадлежит все самостоятельно. Это достигается путем стимулирования владельцев вычислительной мощности к «решению» математического уравнения каждый раз, когда биткойн переходит к другому владельцу.

Как только это математическое уравнение решено, к предыдущему набору кода добавляется новый набор кода. Эта цепочка кода называется «блокчейн». И поскольку никто не владеет или не отслеживает блокчейн, процесс регуляции криптовалют был демократизировать и децентрализован.

Санкции и криптовалюты

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Эта децентрализация дает невероятную преимущества, такой стране, как Северная Корея. Санкции Америки привязаны к доллару, являющегося мировой резервной валютой, а вот про криптовалюты речь не идет.

Поскольку правительство США контролирует ФРС (Федеральная Резервная Система), которая отвечает за доллар, правительство США контролирует большую часть международных сделок. Соответственно любой банк или компания должны полностью избегать любых сделок с Северной Кореей, чтобы самим не попасть под санкции.

Да, биткоины можно отслеживать, особенно когда они отправляются через регулируемые биржи. Но отслеживать криптовалюту намного сложнее, чем отслеживать доллары. А использование криптовалюты помогает Северной Корее обойти американскую финансовую систему, и американские санкции соответственно.

Помимо разговоров о создании собственной цифровой валюты, государство-изгой провело свою первую конференцию по блокчейну и криптовалюте в апреле. Между тем, Россия, Венесуэла и Иран также проявляют недюжий интерес к криптовалютам — и все с целью уклонения от санкций.

Чем больше Вашингтон прибегает к широким санкциям — не нацеленным на конкретных должностных лиц или субъектов власти, а на иностранную экономику в целом, — тем больше стран, таких как Северная Корея и другие, будут разрабатывать пути их обхода.