Китайские рыболовные суда нарушают суверенитет Эквадора, — Fox News

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Китайские рыболовные суда продолжают нарушать суверенитет Эквадора,

Согласно отчету и картам, представленным HawkEye 360, китайские рыболовные суда этим летом несколько раз незаконно заходили в морской заповедник в акватории Галапагосских островов. Они неоднократно отключали автоматическую систему идентификации (AIS). Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Записи указывают на то, что лодки отключили свои AIS на 12–24 часа, что позволило им занять большую территорию. Новейшая технология картографирования сигналов, разработанная HawkEye 360, предоставила убедительные доказательства, позволяющие установить постоянные нарушения международного права.

«У нас есть определенные доказательства радиочастотной активности в пределах морского заповедника… Это очень убедительное свидетельство того, что там есть активность», — сказал генеральный директор HawkEye 360 ​​Джон Серафини.

За лето более 250 китайских кораблей были обнаружены ВМС Эквадора и подозревались в участии в незаконном промысле. По данным Министерства обороны Эквадора, половина из них отключила традиционные методы отслеживания.

В интервью в прошлом месяце госсекретарь США Майк Помпео назвал действия китайских судов «серьезной проблемой». Помпео добавил, что Соединенные Штаты поддерживают Эквадор и его усилия по сохранению экосистемы Галапагосских островов, находящихся под защитой всемирного наследия ЮНЕСКО.