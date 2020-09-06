«Жыве Беларусь!»: Массовые акции начались во всех областях Беларуси — 29 день протестов (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » "Жыве Беларусь!": Массовые акции начались во всех областях Беларуси - 29 день протестов (ВИДЕО) "Жыве Беларусь!": Массовые акции начались во всех областях Беларуси - 29 день протестов (ВИДЕО)

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В воскресенье, 6 сентября, во всех областях Беларуси проходят акции протеста против фальсификации выборов президента, фактической узурпации власти Александром Лукашенко, против насилия силовиков, арестов властью неугодных - от студентов - до журналистов и оппозиционных политиков.

Фото: tut.by, информирует enovosty.com/news.

Наиболее многочисленные митинги проходят в центре Минска. Ранее появились сообщения о том, что в центр города были стянуты подразделения силовиков и спецтехника.

Есть сведения об арестах и задержаниях. Официально МВД Беларуси подтвердило арест 10 человек сегодня, в дополнение к десяткам тех, кто продолжает оставаться за решеткой за свою политическую позицию.

Жесткие задержания прошли в Минске — как минимум одного человека на носилках погрузили в машину «Скорой помощи». Силовики в Барановичах бьют даже женщин, которые пытаются отбить арестованного протестующего. В Гродно во время стычки с силовиками кто-то распылил слезоточивый газ, пишет tut.by

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Люди сорвали маску с силовика во время задержаний:

Так с высоты птичьего полета выглядят десятки тысяч протестующих, которые направляются к Дворцу Независимости в Минске. Видео с дрона: