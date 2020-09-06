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В Сети появились видео жестких задержаний протестующих в Беларуси: у силовика сорвали маску (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » В Сети появились видео жестких задержаний протестующих в Беларуси: у силовика сорвали маску (ВИДЕО)
 
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Сегодня во многих городах Беларуси проходят акции протеста против фальсификации выборов президента и насилия силовиков.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY, информирует enovosty.com/news.

Самые массовые акции проходят в столице Беларуси — Минске, а также в Гродно, Гомеле и Барановичах.

Десятки тысяч человек уже уперлись в оцепление у Дворца независимости в Минске, где находится резиденция Лукашенко. В отличие от двух прошлых воскресений, перед силовиками в защитной экипировке и шлемах появилась дополнительно колючая проволока. Несмотря на сильный дождь, люди не расходятся.

Проходя мимо Дворца независимости люди кричат Лукашенко: «Сам ты крыса, выйди, посчитай!». Как известно, ранее Лукашенко сравнил протестующих с крысами, заявив, что они «как крысы разбежались».

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Люди предлагали Лукашенко выйти и пересчитать протестующих. Они также скандировали: «Пусти к себе погреться!», «Нам никто не платит», «Мы идем по лужам, Саша нам не нужен!». Силовикам были адресованы реплики: «Он сбежит, а вас оставит», «Сними маску!».

Появились сведения об арестах и задержаниях людей за свою политическую позицию.

Жесткие задержания прошли в Минске — как минимум одного человека на носилках погрузили в машину «Скорой помощи». Силовики в Барановичах бьют даже женщин, которые пытаются отбить арестованного протестующего. В Гродно во время стычки с силовиками кто-то распылил слезоточивый газ, пишет TUT.by

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Люди сорвали маску с силовика во время задержаний:

Протестующие не дают силовикам задержать мужчину в Барановичах:

Жесткие задержания в Бресте возле ЦУМа 6 сентября. Люди кричат силовикам: «Бандиты!» и «Позор!»:

Так с высоты птичьего полета выглядят десятки тысяч протестующих, которые направляются к Дворцу Независимости в Минске. Видео с дрона:


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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