«Титушки» в Минске: неизвестные в масках бьют дубинками людей (ВИДЕО)

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В начале проспекта Победителей в Минске неизвестные в масках и с дубинками в руках бросились на людей и начали бить. Упавших на землю в том числе.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY, информирует enovosty.com/news.

Об этом пишет Tut.by

Около 15 неизвестных в кепках, масках и с дубинками в руках ворвались в кофейню O’Petit в самом начале проспекта Победителей. Там укрылись демонстранты. Неизвестные разбили дубинками стеклянные двери и вломились внутрь. Они выволокли наружу несколько человек.

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По сообщениям белорусских журналистов, протестующие, спасаясь от титушек и ОМОНА даже прыгали в воду в озере в местном парке, и плыли к катамарану.

На видео ниже парень убегает от неизвестных в масках и с дубинками, потом сам ложится на землю. В ответ «титушки» или замаскированные силовики, скорее всего не белорусы, начинают избивать лежачего человека:

Неизвестные в масках передают милиционеру девушку, которую он затаскивает в автозак:

Напомним, сегодня в Минске прошел стотысячный марш протеста против фальсификации президентских выборов и узурпации власти Александром Лукашенко. Это уже 29 день протеста. Акции прошли во всех крупных городах Беларуси. Помимо Минска — в Гомеле, Барановичах, Гродно и других. По сообщениям оппозиционных СМИ задержаны сотни людей.

Колонна военных грузовиков, автозаков и водометов проезжает по центру Минска под возмущенные гудки автомобилистов: