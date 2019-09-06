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The Washington Times: Народ России устал от тирании Путина

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Американские сенаторы Элиот Энгель и Майкл МакКол сообщили, что народ России устал от тирании Путина и призвали Кремль срочно освободить незаконно задержанных протестующих

Члены комитета по иностранным делам Палаты представителей США сообщили, что протесты и репрессии в РФ «являются еще одним доказательством того, что народ России устал от тирании Владимира Путина, и что Путин не останавливается ни перед чем, чтобы подавить любое политическое несогласие», — сообщает Лорен Мейер в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

В последние недели тысячи россиян выходили на улицы, чтобы мирно бороться за честные выборы. Более 2000 демонстрантов были арестованы и заключены в тюрьму.

The Washington Times: Народ России устал от тирании Путина

Московские избиратели надеялись увидеть представителей разных политических сил на местных выборах в Москве. Однако, по мнению многих, нескольким кандидатам от оппозиции правительство Путина незаконно заблокировало возможность участия в выборах.

The Washington Times: Народ России устал от тирании Путина

В среду российский суд приговорил двух протестующих к тюремному заключению сроком на три с половиной года. Сенаторы Элиот Энгель и Майкл Маккол призвали Москву положить конец насилию в отношении демонстрантов и освободить несправедливо задержанных протестующих. «Мы поддерживаем русских людей в их стремлении к соблюдению прав и свобод. Мы намерены тесно сотрудничать с администрацией, чтобы привлечь к ответственности виновных», — сказали сенаторы

Напомним, ранее сообщалось, что сенаторы Элиот Энгель и Майкл Маккол призвали американского президента Дональда Трампа ввести санкции в отношении российских властей за нарушения прав человека во время разгона митингов в Москве и Санкт-Петербурге


Автор: Оксана Ельченко
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