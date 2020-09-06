Стало известно, сколько денег потратил Канье Уэст на свою президентскую кампанию
На данный момент на кампанию израсходовано 5,9 миллиона долларов, в основном на попытки попасть в избирательные бюллетени в некоторых штатах.
Канье Уэст в основном сам финансирует свою президентскую гонку, и, согласно последним документам Федеральной избирательной комиссии (FEC), на его кампанию только за первый месяц было потрачено почти 6 миллионов долларов.
Рэпер начал свою президентскую гонку в июле, и в пятницу впервые кампания Уэста была вынуждена рассказать о сборе средств и расходах в FEC.
Пятничный отчет показывает, что Уэст перевел на счет своей кампании 6,8 миллиона долларов и что кампания получила 11 000 долларов внешних пожертвований, по данным Politico.
На данный момент на кампанию израсходовано 5,9 миллиона долларов — в основном на попытки включить Уэста в избирательные бюллетени в нескольких штатах.
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Согласно Deadline, Уэст в настоящее время участвует в голосовании в 10 штатах, но был отклонен несколькими другими и в настоящее время подает в суд, чтобы попасть в некоторые из этих оспариваемых бюллетеней.
Многие задаются вопросом, почему Уэст вступил в гонку, предполагая, что он сделал это, чтобы привлечь внимание к новому альбому или помешать кандидату от демократов Джо Байдену победить президента Дональда Трампа, которого Уэст поддерживал в прошлом.
Общее состояние Уэста оценивается в 1,3 миллиарда долларов.
Источник: Businessinsider