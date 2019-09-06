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Reuters: На Багамских островах нависает запах смерти

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На Багамах ожидают резкое увеличение число погибших в результате урагана «Дориан»

Запах смерти нависает над островом Грейт-Абако, где специалисты по оказанию помощи просеивают обломки разрушенных домов и зданий, что, как ожидается, резко увеличит число погибших от урагана «Дориан», — сообщает Ник Браун в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Ураган «Дориан» обрушился на острова Абако и остров Гранд Багама, сравняв целые районы с землей и полностью разрушив ключевые объекты инфраструктуры, включая взлетно-посадочные полосы в аэропортах.

Сотни людей по-прежнему считаются пропавшими без вести, а официальные лица говорят, что число погибших, которое в настоящее время составляет 30 человек, вероятно, сильно увеличится, поскольку в руинах, оставленных штормом, будет обнаружено большое количество тел.

«Ты чувствуешь запах разлагающихся тел, когда идешь по Болотной гавани», — сказала 37-летняя Сандра Свитинг. «Я работаю неполный рабочий день в похоронном бюро, и я знаю, как пахнет смерть. Здесь сотни погибших», — сказал 27-летний Энтони Томпсон.

Читайте: Ураган "Дориан" вынес на побережье крупную партию кокаина

«Очевидно, что мы должны сначала позаботиться о больных и раненых, но мы также должны готовимся к смерти», — сказала врач Кэролайн Бернетт-Гаррауэй. Поскольку многие клиники Багамских островах затоплены и не могут принимать раненых, специальные группы направляются в наиболее пострадавшие районы и оказывают выжившим необходимую помощь.

По оценкам Организации Объединенных Наций, на Багамских островах около 70 000 человек остро нуждаются в еде, воде и жилье.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 208

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