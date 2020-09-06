«Крэпкый орэшек»: Лукашенко высмеяли за «перехват» разговора Берлина и Варшавы

Главная » Последние новости » Новости мира » "Крэпкый орэшек": Лукашенко высмеяли за «перехват» разговора Берлина и Варшавы "Крэпкый орэшек": Лукашенко высмеяли за «перехват» разговора Берлина и Варшавы

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Слова Александра Лукашенко "о перехвате разговора Варшавы и Берлина" спецслужбами Беларуси вызвали новую волну мемов и фотожаб в соцсетях.

Фото: Twitter Сергей Елкин

Напомним, ранее белорусский телеканал ОНТ обнародовал якобы перехваченный белорусскими спецслужбами «разговор между Варшавой и Берлином» об отравлении Алексея Навального.

Абонент из Берлина сообщает: «Они готовы и будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления». На вопрос из Варшавы, точно ли подтверждается отравление политика, в Берлине отвечают: «Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… На войне всякие методы хороши».

Из Варшавы абонент говорит: «Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси…. Самый эффективный путь – утопить его в проблемах России».

Абонент из столицы Польши также признается, что их дела в Беларуси идут не очень хорошо: «Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Понятно, что их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту».

В сети иронией и шутками отреагировали на опубликованную аудиозапись «перехваченного разговора Берлина с Варшавой».

В Сеть попало видео перехваченных переговоров Берлина и Варшавы pic.twitter.com/JyrqcTKm8D — George Costanza (@Dodeskaden2) September 4, 2020

Вы не представляете как долго мы выбирали как круто назвать папу в расшифровке: Крепкий орешек, Терминатор, Рембо, Рокки Бальбоа, Последний самурай, Кобра, Чубакка, Гладиатор, Росомаха, Робокоп, Бульбазавр, Терминатор 2, Крестный отец, Джон Уик — дитя Беларуси… — Грустный Коленька (@sadmikalai) September 4, 2020

Медики Берлина и Варшавы выяснили, что Александр Лукашенко был отравлен секретным веществом из группы "Дурачок" pic.twitter.com/Dv5d0IeXEC — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) September 5, 2020