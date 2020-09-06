«Крэпкый орэшек»: Лукашенко высмеяли за «перехват» разговора Берлина и Варшавы
Слова Александра Лукашенко "о перехвате разговора Варшавы и Берлина" спецслужбами Беларуси вызвали новую волну мемов и фотожаб в соцсетях.
Фото: Twitter Сергей Елкин
Напомним, ранее белорусский телеканал ОНТ обнародовал якобы перехваченный белорусскими спецслужбами «разговор между Варшавой и Берлином» об отравлении Алексея Навального.
Абонент из Берлина сообщает: «Они готовы и будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления». На вопрос из Варшавы, точно ли подтверждается отравление политика, в Берлине отвечают: «Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… На войне всякие методы хороши».
Из Варшавы абонент говорит: «Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси…. Самый эффективный путь – утопить его в проблемах России».
Абонент из столицы Польши также признается, что их дела в Беларуси идут не очень хорошо: «Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Понятно, что их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту».
В сети иронией и шутками отреагировали на опубликованную аудиозапись «перехваченного разговора Берлина с Варшавой».
В Сеть попало видео перехваченных переговоров Берлина и Варшавы pic.twitter.com/JyrqcTKm8D
— George Costanza (@Dodeskaden2) September 4, 2020
Вы не представляете как долго мы выбирали как круто назвать папу в расшифровке: Крепкий орешек, Терминатор, Рембо, Рокки Бальбоа, Последний самурай, Кобра, Чубакка, Гладиатор, Росомаха, Робокоп, Бульбазавр, Терминатор 2, Крестный отец, Джон Уик — дитя Беларуси…
— Грустный Коленька (@sadmikalai) September 4, 2020
Медики Берлина и Варшавы выяснили, что Александр Лукашенко был отравлен секретным веществом из группы "Дурачок" pic.twitter.com/Dv5d0IeXEC
— Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) September 5, 2020
⚡Пресс-служба Лукашенко пригрозила перехватить еще больше переговоров, если над опубликованной записью не перестанут смеяться
«Нет никаких оснований не доверять опубликованной записи: она размещена официальными органами и в государственных СМИ», – говорится в заявлении.
— ИА «Панорама» (@ia_panorama) September 4, 2020