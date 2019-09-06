Китай закончил строительство первого многоцелевого беспилотного боевого корабля

Главная » Последние новости » Новости мира » Китай закончил строительство первого многоцелевого беспилотного боевого корабля Китай закончил строительство первого многоцелевого беспилотного боевого корабля

Закрыть Отправить

Китай продемонстрировал то, что он называет «ведущим мировым беспилотным военным кораблем»

По сообщению китайских СМИ, государственная китайская корпорация судостроительной промышленности сообщает, что многоцелевой беспилотный боевой корабль JARI готов к бою., информирует enovosty.com/news.

Корабль длиной 50 футов может якобы выполнять задачи противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны, хотя остается неясным, насколько эффективно он способен выполнять эти задачи.

«Это может быть полезно только для патрулирования вокруг островов Китая в Южно-Китайском море или вокруг китайских портов», — сказал американский военный эксперт.

Китай продемонстрировал свой новый «ведущий в мире беспилотный военный корабль», который предположительно готов к бою, сообщают китайские СМИ.

Читайте: Китай подал к США новый иск в ВТО

Многоцелевой беспилотный боевой корабль JARI, новый продукт государственной Китайской судостроительной корпорации, имеет длину 50 футов и водоизмещение 20 тонн. Китайские СМИ сообщают, что этот корабль способен выполнять те же задачи, что и китайские эсминцы типа 052, а именно: противовоздушную, противокорабельную и противолодочную.

По сообщению Global Times, китайские военные наблюдатели называют последние разработки Китая «мини-эсминцами класса Aegis» из-за его радаров, ракет с вертикальным запуском и торпед, ссылаясь на эсминцы американского класса Arleigh Burke.

«Это пародия [Народно-освободительной армии]», — сказал Брайан Кларк, эксперт по обороне США и бывший военно-морской офицер, в интервью изданию Insider, «Новый корабль очень похож на коммерчески доступные беспилотные патрульные суда», — добавил он.

Китай еще не озвучил, какие именно миссии может выполнять это судно. «Этот корабль не может функционировать вдали от китайской территории. Поэтому он может быть полезен только для патрулирования вокруг островов Китая в Южно-Китайском море или вокруг китайских портов», — считает Брайан Кларк

Китай впервые продемонстрировал модель беспилотного военного корабля JARI в прошлом году в Южной Африке на выставке «Аэрокосмическая и оборонная промышленность Африки», где представитель китайской промышленности объяснил, что судно среднего размера имеет максимальную скорость из 42 узлов и максимальную дальность 500 морских миль.

Еще одна модель корабля была продемонстрирована на Международной оборонной выставке и конференции в Абу-Даби в феврале, где в Defense News отметили, что на JARI были установлены электрооптический датчик, радар с фазированной решеткой, погружной сонар и ракетная пусковая установка.

Неясно, сколько из этих функций были включены в окончательную версию беспилотного корабля.

Как сообщает Global Times, JARI может управляться дистанционно или работать автономно.