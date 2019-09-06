Deutsche Welle: Палата лордов поддержала запрет «жесткого» Brexit

Главная » Последние новости » Новости мира » Deutsche Welle: Палата лордов поддержала запрет "жесткого" Brexit Deutsche Welle: Палата лордов поддержала запрет "жесткого" Brexit

Закрыть Отправить

Палата лордов Великобритании поддержала запрет «жесткого» Brexit

Палата лордов британского парламента поддержала законопроект, запрещающий выход страны из Европейского союза без соглашения с Брюсселем, информирует enovosty.com/news.

Депутаты Палаты общин приняли этот законопроект 4 сентября. Документ предусматривает перенос срока выхода Британии из ЕС на 31 января 2020 года, если не удастся достичь договоренности с ЕС до 19 октября. Королева Великобритании Елизавета II должна подписать документ 9 сентября.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает против переноса срока Brexit, который запланирован на 31 октября. Джонсон пообещал вывести Британию из ЕС с соглашением или без него. Он заявил, что «лучше умрет в канаве, чем будет просить Брюссель об отсрочке»

Читайте: Под надзором Зеленского: Парламент готов принять историческое для Украины решение

Премьер-министр Великобритании также настаивает на необходимости проведения досрочных парламентских выборов 15 октября в случае блокировки «жесткого» Brexit. Однако оппозиционные силы уже заявили, что не собираются поддерживать решение о проведении досрочных парламентских выборов в октябре.