Associated Press: Бренд H&M вслед за Timberland и Vans объявил о прекращении приобретения бразильской кожи

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Популярный бренд H&M вслед за Timberland и Vans объявил о прекращении приобретения бразильской кожи

Популярный бренд H&M сделал официальное заявление, что приостанавливает приобретение бразильской кожи до тех пор, пока не убедится, что власти Бразилии не поддерживают скотоводство, которое может способствовать пожарам в тропических лесах Амазонки, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Решение со стороны стокгольмской компании последовало за аналогичным решением производителей обуви Vans и Timberland. Другие международные компании также пытаются оказать давление на правительство Бразилии, которое скептически относится к вопросам сохранения окружающей среды.

На прошлой неделе представители VF Corp., Timberland, Vans и нескольких других брендов обуви и одежды сообщили, что прекратили покупать кожу в Бразилии из-за пожаров в тропических лесах. Корпорация VF заявила, что не будет приобретать кожу у бразильских поставщиков до тех пор, пока не убедится, что материалы «не наносят вред окружающей среде».

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Напомним, нынешние пожары в Амазонии связывают с тем, что бразильские предприниматели или фермеры для очистки территории от деревьев с целью разведения крупного рогатого скота и выращивания сельскохозяйственных культур просто сжигают леса.