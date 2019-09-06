«Акт отчаяния Путина»: В России заявили о разработке неуязвимой ядерной ракеты

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Российское руководство утверждает, что страна разрабатывает неостанавливаемую крылатую ракету с ядерной установкой, которую в НАТО называют «Skyfall»

Концептуально это оружие связано с проектами времен холодной войны, нацеленными на разработку ядерных ракет и самолетов. Советские проекты, в конечном итоге, были заброшены, поскольку они были слишком дорогими, слишком сложными, слишком опасными и слишком ненужными., информирует enovosty.com/news.

Ведущий эксперт по обороне охарактеризовал атомную крылатую ракету как «акт отчаяния».

Во время холодной войны и США, и Советский Союз «работали над всеми возможными путями решения проблему гарантированного уничтожения», считает основатель GlobalSecurity.org Джон Пайк.

Сегодня США и Россия, как недавно писал эксперт по нераспространению Джеффри Льюис, «похоже, вступают в новую гонку вооружений, либо из-за какой-то странной ностальгии, либо потому, что никто не может придумать ничего лучше».

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В прошлом году Путин похвастался несколькими видами оружия, часть из которых были охарактеризованы как «оружие конца света». Среди них была атомная крылатая ракета «Буревестник», которую в НАТО называют SSC-X-9 Skyfall. Президент России заявил, что его цель — превзойти американские системы ПРО.

«Ядерная крылатая ракета — возмутительная идея, которую Соединенные Штаты давно рассматривали и отвергли как технический, стратегический и экологический кошмар», — говорит Льюис, директор Программы нераспространения в Восточной Азии.

В 1960-х годах США занялись разработкой собственных крылатых ракет с ядерной установкой, но проект “Плутон”, как называлась программа, в конечном итоге был заброшен. «Это очень плохая идея», — сказал Пайк, ведущий эксперт по оборонной, космической и разведывательной политике. «Это глупая идея», — добавил он, пояснив, что традиционные МБР, такие как “Минитмен”, были «гораздо более простым, гораздо более дешевым и гораздо более эффективным способом уничтожить» противника.

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Пайк, который глубоко скептически относится к заявлениям России, охарактеризовал крылатую ракету с ядерной установкой как «акт отчаяния».

«Дорого, сложно, опасно, не нужно»

Ханс Кристенсен, директор Проекта ядерной информации Федерации американских ученых, недавно заявил Task & Purpose, что США отказались от разработки крылатой ракеты с ядерной установкой, потому что «это было слишком сложно, слишком опасно и слишком дорого».

Американцы и Советы также занимались разработкой атомных самолетов в надежде создать ядерные бомбардировщики, но эти проекты никогда не удавались. Для США эти самолеты должны были стать эквивалентом подводной лодки с баллистическими ракетами.

Проблема заключалась в том, что самолеты с ядерной установкой, такие как крылатые ракеты с ядерной установкой, были «дорогими, сложными, опасными, ненужными», по словам экспертов.

Предполагается, что недавний взрыв на полигоне для испытания военного оружия в Нёноксе, в результате которого погибли несколько человек, связан именно с ядерной ракетой “ Буревестник”.