В Великобритании полицейская собака-новичок нашла пропавших женщину с ребенком, — Fox News

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В Великобритании полицейская собака-новичок нашла пропавших без вести мать с годовалым ребенком

В Великобритании полицейская собака-новичок во время своего первого рабочего дня помогла спасти пропавшую мать и ее годовалого ребенка. Об этом сообщает Fox News , информирует enovosty.com/news.

Немецкая овчарка Макс и ее куратор полицейский констебль Питер Ллойд участвовали в большой поисково-спасательной миссии на склоне горы Уэльса. По словам инспектора Джонатана Рис-Джонса, женщина пропала около двух дней назад, а ее телефон не работал.

«Благодаря отличной работе женщину быстро нашли на горной дороге», — сказал инспектор. В поисковую группу входили горно-спасательная команда, полицейский вертолет и полицейские подразделения. Рис-Джонс сказал, что во время поиска возможности собаки-новичка «действительно сыграли очень важную роль».

Немецкая овчарка Макс и констебль Питер Ллойд нашли женщину первыми. По словам полиции, она оказалась в ловушке между крутым ущельем и склоном горы. «Они были в безопасности, но замерзли и, похоже, находились в этом районе в течение значительного времени», — сказал Рис-Джонс.

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