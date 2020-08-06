В Беларуси задержали американцев, — Reuters

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Александр Лукашенко сообщил, что задержаны американские граждане

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что накануне президентских выборов были задержаны американские граждане. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами… Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем»,— сказал господин Лукашенко на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании

На данный более подробная информация о задержанных отсутствует. Посольство США пока не ответило на запрос о комментарии.