The Telegraph: Иранский президент сообщил, что война с Тегераном является «матерью всех войн»

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Президент Ирана сообщил, что война с Ираном является матерью всех войн, а мир с Ираном — матерью всего мира

Президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что война с Ираном является матерью всех войн и предупредил, что судоходство в Ормузском проливе может быть небезопасным, — сообщает The Telegraph, информирует enovosty.com/news.

«Мир с Ираном — мать всего мира, война с Ираном — мать всех войн», — сказал Рухани. Он также высоко оценил министра иностранных дел Мухаммеда Джавада Зарифа после того, как Соединенные Штаты наложили на него санкции.

«Если Соединенные Штаты хотят вести переговоры с Ираном, они должны отменить все санкции», — сказал Рухани, отметив, что «Ирану должно быть разрешено экспортировать нефть».

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«Пролив за пролив. Не может быть, чтобы Ормузский пролив был свободным для вас, а Гибралтарский пролив — не бесплатным для нас», — сказал Рухани. Напомним, приблизительно пятая часть мирового трафика нефти проходит через Ормузский пролив.