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Северная Корея подтвердила очередное испытание системы ракетных пусковых установок

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, как сообщается, руководил очередным испытанием новой системы многократного запуска ракет

Северная Корея заявляет, что Ким Чен Ын лично наблюдал за очередным испытанием новой системы многократного запуска ракет, которая потенциально позволяет КНДР наносить удары по целям в Южной Корее и по тамошним военным базам США., информирует enovosty.com/news.

Сообщение официального корейского центрального информационного агентства Пхеньяна появилось на следующий день после того, как вооруженные силы Южной Кореи заявили, что Северная Корея за неделю дважды проводила ракетные испытания

Эксперты считают, что активизация деятельности Севера в области испытаний ракет направлена ​​на то, чтобы усилить давление на Вашингтон и Сеул в связи с остановленными ядерными переговорами с США и запланированными военными учениями США и Южной Кореи.

Пхеньян заявил, что Ким руководил первым испытанием той же системы ракетной артиллерии в среду. По словам KCNA, Ким выразил «большое удовлетворение» пятничными испытаниями.

Читайте: Северная Корея вновь провела испытания баллистических ракет

В отчете не было прямого упоминания о США или Южной Корее.

В канцелярии президента Южной Кореи заявили, что пятничные запуски, вероятно, были связаны с баллистическими ракетами малой дальности.

Военные Южной Кореи также пришли к выводу, что оружие, испытанное Северной Кореей в среду, является баллистическими ракетами, хотя  Север описал их как недавно разработанную «крупнокалиберную ракетную систему с многократным запуском».

Читайте: Реакция Трампа на последние испытания ракет в Северной Корее говорит о том, что времена «огня и ярости» возвращаются

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сказал, что пятничные пуски были проведены в 2:59 и 3:23 утра из восточного прибрежного района, и снаряды пролетели 220 километров. Радиус полета новых северокорейских ракет охватывает столичный район, окружающий Сеул, где проживает около половины южнокорейцев, и крупную военную базу США в непосредственной близости от города.

25 июля Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности, которые, по словам официальных лиц Сеула, пролетели 600 километров, прежде чем упасть в море. Север также испытал ракеты малой дальности 4 и 9 мая.

Эксперты-наблюдатели предполагают, что часть оружия, которое Северная Корея испытывала, похоже, предназначено для поражения систем ПВО в Южной Корее.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 40

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