«Ситуация накаляется»: Россия направила 3000 военнослужащих и танки на границу с Беларусью

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Россия направила 3000 военнослужащих и военную технику на границу с Беларусью

Россия направила танки и военных к границе с Беларусью на фоне эскалации напряженности между Москвой и Минском. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

В Минобороны РФ сообщили, что более 3000 военнослужащих и более 800 единиц вооружения и военной техники, включая танки, будут развернуты на военных полигонах вдоль границы с Беларусью.

В то же время Беларусь начинает проводить военные учения у границы с Россией. Белорусские власти перебрасывают дополнительные войска к границе с Россией в Витебской области.

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Официальный Минск опасается, что Россия может воспользоваться нестабильностью в стране и реализовать украинский сценарий оккупации части территорий перед президентскими выборами в августе.