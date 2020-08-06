Российские комплексы ПВО «Панцирь» поставляются в Ливию через ЧВК Вагнер, — эксперт

Главная » Последние новости » Новости мира » Российские комплексы ПВО "Панцирь" поставляются в Ливию через ЧВК Вагнер, - эксперт Российские комплексы ПВО "Панцирь" поставляются в Ливию через ЧВК Вагнер, - эксперт

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Россия вовлечена в конфликт в Ливии, а ЧВК "Вагнер" осуществляет туда поставки вооружения.

Кроме того, по данным Россия рассматривает вариант разворачивания своей военной базы на ливийской территории. Об этом в эфире телеканала «Дом» рассказал старший сотрудник Национального института стратегических исследований Николай Замикула, информирует enovosty.com/news.

«Да, поставки вооружения несомненны. Потому как, судя по всему, они туда идут напрямую. Хороший пример –российские комплексы ПВО «Панцирь». Они поставляются в том числе на экспорт в ОАЭ и определённое время в информационной площади стороны делали вид, что Россия напрямую комплексы в Ливию не поставляет,а туда Эмираты свои комплексы перебрасывают. Но в этом году были фотоматериалы из Ливии, где показаны модификации данного комплекса, которые на экспорт не поставлялись. А как-то они в Ливии всё равно оказались?!

Наличие ЧВК «Вагнер» в Ливии тоже, несомненно. Опять-таки последние новости о том, что они взяли под контроль основные нефтяные месторождения на юге Ливии – тоже доказанный факт. То есть они там есть. И в принципе они составляли большую часть боеспособных сил Хафтара, когда он предыдущий год пытался захватить Триполи, проводил операцию. Вот только недавно его от столицы государства удалось турецким силам отогнать.

Так что Россия там несомненно вовлечена. Сообщается даже о том, что там и советники, конечно, действуют, и рассматривают они вариант разворачивания своей военной базы на ливийской территории.», – заявил Замикула.

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Замикула предположил, что совокупность всех этих компонентов можно рассматривать, как элемент глобальной стратегии России по охвату южного фланга евроатлантической системы безопасности.

«В оккупированном Крыму существенно Россия наращивала военный потенциал последние годы. Есть база в Сирии. Если говорить о военной ситуации, то разместив на территории Ливии определённый ракетный комплекс ПВО, могут перекрыть центральную часть Средиземного моря и создать проблемы для тех же сил НАТО в регионе», – подчеркнул эксперт.

Источник: телеканал «ДОМ»

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