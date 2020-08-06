Лукашенко приглашает генпрокуроров России и Украины для разбирательства с задержанными боевиками

Главная » Последние новости » Новости мира » Лукашенко приглашает генпрокуроров России и Украины для разбирательства с задержанными боевиками Лукашенко приглашает генпрокуроров России и Украины для разбирательства с задержанными боевиками

Закрыть Отправить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по безопасности избирательной кампании поручил пригласить в Минск генеральных прокуроров России и Украины.

Лукашенко отметил, что вместе с генпрокурорами этих двух стран необходимо проводить разбирательство по делу задержанных в пансионате под Минском 33 боевиков российской ЧВК «Вагнер», прибывшими для дестабилизации обстановки в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

«Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей (задержанные в Беларуси члены частной военной компании), я попрошу генерального прокурора. Мы вчера долго разговаривали на эту тему с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно, о чем шла речь, СМИ об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем», — отметил Лукашенко, информирует enovosty.com/news.

«Мы решим эту проблему — сказал белорусский президент. — Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло».

Резюмируя, Александр Лукашенко еще раз отметил, что генеральным прокурорам Беларуси, России и Украины нужно собраться и вместе во всем разобраться. «Сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет»

Читайте: Демократическому транзиту Беларуси может помешать прямая российская интервенция, - Эйдман

«Не приедут — вопрос решим мы, без них», — подчеркнул глава государства.

Ранее журналист Дмитрий Гордон сообщил, что Лукашенко согласился передать Украине некоторых задержанных, которые по предварительным данным могли принимать участие в конфликте на юго-востоке Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на брифинге, что МИД Украины пока не получал официального согласия Белоруссии на выдачу 28 человек, из числа задержанных под Минском, которые подозреваются в участии в конфликте в Донбассе.

Читайте: Пионтковский объяснил, почему Кремль "будет устранять Лукашенко любыми способами"

По словам Кулебы, заявление о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским на экстрадицию существует исключительно в СМИ, а МИд Украины никакой официальной коммуникации не получал.

В то же время Кулеба подчеркнул, что украинская сторона поименно знает людей, задержанных под Минском и правоохранительные органы Украины ведут диалог об их экстрадиции с белорусскими коллегами.

Напомним, во время выступления в Национальном собрании Александр Лукашенко заявил, что ему поступила информация об еще одном отряде боевиков, переброшенных в Беларусь.

«Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг. Мы должны, когда идет уборка, бегать, ловить их по лесам! Мы же их всех отловим», — предупредил Александр Лукашенко.