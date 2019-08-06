Эксперт не видит пока признаков революции в РФ: «черный дракон» может изменить ситуацию

Главная » Последние новости » Новости мира » Эксперт не видит пока признаков революции в РФ: "черный дракон" может изменить ситуацию Эксперт не видит пока признаков революции в РФ: "черный дракон" может изменить ситуацию

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В субботу, 3 августа, в Москве и Петербурге прошли очередные акции протестов оппозиции против режима Владимира Путина. Россияне выходили на улицы с требованиями провести честные выборы, которые у них отобрали. Многие расценивают эти протесты, как начало революции.

Политический эксперт Евгений Магда в эксклюзивном комментарии изданию «Экономические Новости» заявил, что честно говоря, он не видит пока признаков революции в России, информирует enovosty.com/news.

«Есть протест оппозиции, которую режим Путина старательно загонял под плинтус и в автозаки. Показательная жесткость подавления демонстраций с требованиями допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму — скорее, элемент войны башен Кремля за право стать преемником, чем реальная угроза власти Путина»,- добавил он.

С его слов, протестующие не демонстрируют готовности действовать силовыми методами — репрессивная машина в России успешно отучила от подобного направления мышления.

«Сказывается и тот факт, что столицы в России более зажиточны и психологически отделены от значительной части страны. Ситуацию может изменить разве только очень большой «черный лебедь», я бы сказал «черный дракон» в масштабах всей России. Каким он будет — предсказать не рискуну»,- подчеркнул Магда.

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Эксперт отметил, что не будет и поучать российских оппозиционеров:»Они протестуют так, как умеют и могут, но пока не вижу перспективы в их протестах, хотя бы в части начала переговоров власти и оппозиции. Из протестов на Болотной площади российская власть, похоже, сделала больше выводов, чем ее оппоненты».