Вооруженные силы США проводят учения в Южно-Китайском море (ФОТО)

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Вооруженные силы США проводят учения в Южно-Китайском море для поддержания стабильности в регионе

Вооруженные силы США проводят масштабные военные учения в Южно-Китайском море на фоне усиливающейся напряженности в отношениях между Индией и Китаем. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Авианосцы USS Nimitz и USS Ronald Reagan и несколько военных кораблей проводят учения в Южно-Китайском море для поодержания стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Помимо военных кораблей ВМС США, в учениях принимают участие стратегические бомбардировщики B-52. «Целевая группа бомбардировщиков демонстрирует способность США быстро развертываться на передовой оперативной базе и выполнять ударные миссии», — сказал командир 96-й бомбардировочной эскадрильи подполковник Кристофер Дафф.

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