Вертолет армии США совершил аварийную посадку в Южной Корее

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Командование сил армии США в Южной Корее заявило, что один из их вертолетов приземлился возле парка Хан-Ривер в Южной Корее в четверг вскоре после взлета из гарнизона Йонсан.

Согласно недавним сообщениям в СМИ, вертолет UH-60 Blackhawk совершил вынужденную посадку вскоре после взлета, информирует enovosty.com/news.

«Сообщений о ранениях находившихся на борту или каких-либо гражданских лиц вблизи места посадки не поступало», — говорится в сообщении.

Издание «Stars and Stripes» сообщило, что UH-60 приземлился на пустой площадке в парке рядом с базой. Место посадки было оцеплено и охранялось военной полицией и полицией Южной Кореи через несколько часов после инцидента, который, по словам представителей Южной Кореи, произошел около 16:00 по местному времени.

Пожарный, который говорил на условиях анонимности, сказал, что пять пожарных машин ответили на инцидент, но уехали примерно через 50 минут, так как было очень мало повреждений.

USFK и местные власти будут оценивать любой потенциальный ущерб, который мог быть нанесен во время посадки, согласно пресс-релизу USFK Public Affairs, опубликованному в пятницу.

Местные источники сообщили, что именно этот вертолет является одним из VIP-вертолетов, предназначенных для перевозки генерал-командующего USFK Роберта Абрамса.

Причина вынужденной посадки выясняется.

Источник: Defence-blog