Ушла легенда: скончался всемирно известный композитор Эннио Морриконе

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Из жизни ушел итальянский композитор Эннио Морриконе.

Из жизни ушел итальянский композитор Эннио Морриконе. Он написал саундтрек для культового спагетти-вестерна «Хороший, плохой, злой» и саундтреки к многим голливудским гангстерским фильмам. Ему был 91 год, информирует enovosty.com/news.

Адвокат Морриконе, Джорджо Ассумма, сказал, что Маэстро скончался рано утром в понедельник в римской больнице от осложнений после падения, при котором он сломал ногу.

За свою карьеру, которая длилась десятилетия и принесла ему «Оскар» в 2007 году, Морриконе сотрудничал с некоторыми из самых известных итальянских и голливудских режиссеров. Это были фильмы, самые известные из которых «Неприкасаемые» Брайана де Пальмы, «Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино и «Битва за Алжир» Джилло Понтекорво.

Музыка к фильму Тарантино принесла ему «Оскар» в 2016 году.

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В общей сложности композитор подготовил более 400 оригинальных партитур для художественных фильмов.

Морриконе родился в Риме в 1928 году, когда Италию возглавлял фашистский диктатор Бенито Муссолини. Он учился музыке у своего отца, трубача в небольших оркестрах.

Сначала он писал музыку для театров и радиопрограмм, а затем был студийным аранжировщиком для звукозаписывающих компаний, работая с некоторыми из самых известных итальянских поп-звезд 1950-х и 1960-х годов.

Один из немногих итальянцев, которые стали голливудской легендой, не живя там, Морриконе сказал, что однажды ему предложили роскошную виллу в Калифорнии, но он отказался от нее.

«Все мои друзья здесь, а также множество режиссеров, которые любят меня и ценят мою работу», — сказал он. «Рим — мой дом».

Морриконе женился на Марии Травии в 1956 году. У них было четверо детей, трое сыновей и дочь.

Источник: Associated Press