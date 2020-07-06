Обострение борьбы между США и Китаем: американские компании могут покинуть китайский рынок, — Иноземцев

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После эпидемии коронавируса в мире начнется изменение пространственного расположения экономических центров.

Об этом в интервью изданию Гордон сказал экономист, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и директор Центра постиндустриальных исследований в РФ Владислав Иноземцев, информирует enovosty.com/news.

«Мы и до начала эпидемии видели обострение борьбы между Соединенными Штатами и Китаем. Сейчас это обострение будет еще более глубоким. Американские компании крайне озабочены тем, что очень многие производственные цепочки зациклены на Китай и американская экономика от Китая очень сильно зависит. Об этом говорилось раньше, но сейчас это чувство стало еще более обостренным. Поэтому звучит достаточно много голосов относительно того, что Америка должна отсоединиться от Китая, уменьшить финансовые связи, уменьшить экономические контакты и не быть от него зависимой.

На этом фоне происходит ситуация, когда американские компании начинают задумываться о том, чтобы покидать китайский рынок, переносить свои производства в другие страны Азии и особенно в Мексику. Потому что Мексика – страна, которая связана с Америкой достаточно большим количеством торговых соглашений, это ее близкий сосед, интеграция началась еще в 90-е годы. И если мы посмотрим на динамику последних лет, мы увидим, что при сохранении нынешней тенденции через полтора-два года Мексика станет самым крупным поставщиком товаров в Соединенные Штаты. Более крупным, чем Китай», — говорит Иноземцев.

«На этом фоне Украина может воспользоваться такой ситуацией, потому что европейские компании тоже серьезным образом зациклены на Китае, туда тоже было перенесено много производств, там существуют заводы европейских автомобильных концернов, там существует крупная сборочная площадка [французской авиастроительной компании] Airbus: самолетов европейских и вне Европы. И я думаю, что нынешние тренды тоже изменят и эту ситуацию. Поэтому, в принципе, европейцы вынуждены будут думать о некоторых других локациях для своих производств, и в этом отношении, в этой ситуации Украина могла бы быть с ее индустриальным потенциалом, с ее квалифицированной рабочей силой… Причем многие украинцы – ни для кого не секрет – работают в Европе годами.

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В этом отношении: и рабочая сила, и близость к Европе, и Соглашение об ассоциации, и индустриальный потенциал – это все может сыграть на то, чтобы Украина оттянула на себя часть тех производств, которые могут выводиться из Китая», — считает экономист.

Иноземцев уверен, что Украина может стать европейской Мексикой — огромным индустриальным хабом Европы на востоке и, таким образом, ускорить свое экономическое развитие.

«Потому что, если мы посмотрим на успешный опыт экономик Азии в 80-е, 90-е, 2000-е годы, мы прекрасно видим, что ни одна из них не развивалась без мощной опоры на экспорт. То есть работать только на собственный рынок – значит развиваться очень медленно, очень неустойчиво и, в общем-то, не достигать тех результатов, которые достигаются, если вы находитесь в близкой связке с крупными экономиками. Поэтому мне кажется, что Украине без Европы далеко не уйти. И нынешний момент очень удачен для таких прорывных инициатив в аспекте сближения с Европой», — утверждает эксперт.

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Напомним, 33 китайские компании и правительственные организации были внесены в мае нынешнего года в санкционные списки Министерства торговли США. Их обвинили в репрессиях против уйгуров, а также в связях с созданием вооружений. В санкционный список вошли государственные и коммерческие китайские организации, «осуществляющие деятельность, противоречащую национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов». Эти организации базируются в Китае, Гонконге и на Каймановых островах. Министерство считает, что эти организации, импортирующие из США товары и технологии, связаны в конечном счете с созданием оружия массового поражения и технологий военного назначения.

Ранее США постепенно облагали пошлинами китайский импорт, сумма составила 370 млрд долларов в год.