Европу атаковали опасные гусеницы

Главная » Последние новости » Новости мира » Европу атаковали опасные гусеницы Европу атаковали опасные гусеницы

Закрыть Отправить

Голландию, Германию и многие другие европейские страны «захватили» гусеницы дубовых походных шелкопрядов. Эти насекомые часто провоцируют аллергические реакции и кожные воспаления.

Из-за теплой зимы и весны в Европе появилось очень много токсичных гусениц. Они опасны своими ворсинками, которые ветром разносятся на очень большие расстояния. Насекомые спровоцировали аллергические реакции у многих людей. Спасатели отмечают, что только к концу июля эти гусеницы превратятся в бабочек, именно тогда можно ожидать уменьшения угрозы, информирует enovosty.com/news.

Особенно сильно нашествие гусениц ощущают жители немецкого города Руре. Там даже закрыли некоторые учебные заведения и парки. Также эти насекомые сильно подпортили жизнь практически всему Люксембургу, а также атаковали Нидерланды. В одном из районов Лондона спасатели тоже зафиксировали их колонию.

Гусеницы дубового шелкопряда вырастают в длину 2-3 сантиметра. Каждый вечер они взбираются на верхушки деревьев, где объедают свежие листочки. На теле каждого насекомого 700 тыс. ворсинок.

Власти Германии даже составили инструкцию поведения во время активизации гусениц дубового шелкопряда. В опасный период рекомендуется тщательно стирать всю одежду и несколько раз в день принимать душ. Если волоски гусеницы замечены на коже, их следует снять с помощью липкой ленты.

Читайте: Ученые: Таяние льдов угрожает Западной Европе похолоданием