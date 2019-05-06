Войска Асада продолжают авиаудары в Сирии: есть погибшие мирные жители

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Силы режима Башара Асада продолжают наносить авиаудары по населенным пунктам, расположенным на северо-западе Сирии

Войска режима Башара Асада и его сторонники продолжают наносить авиаудары по населенным пунктам в Сирии, — сообщает Anadolu, информирует enovosty.com/news.

Согласно данным, обнародованным Управлением гражданской обороны Сирии, за последние сутки из-за массированных атак на северо-западе Сирии погибли 10 мирных жителей, из которых 4 женщины и 2 детей. Атакам подверглись поселки Морик, Кефер Зита, Кифренбил, Кифренбуде и Латамине, селения Крепость Мадик, Зейзун, Аль-Хювейз, Аль-Инкваи в провинции Хама, Аль-Книдде, Аль-Хабит, Урейнибе, Хаз в провинции Идлиб. По словам представителей оппозиции, воздушные удары по селениям Руб-у аль Джуз и Шинан осуществлялись самолетами ВКС России.

Мирные жители массово покидают районы, наиболее подвергающиеся обстрелам и авиаударам. Гражданские лица прибывают в лагеря для беженцев «Атме», «Кефер Лусин» и «Дейр Хассан Каф», находящиеся на границе с турецкой провинции Хатай.

Зef="https://enovosty.com/tag/atme" target="_blank">а последние четыре дня на северо-западе Сирии погибли 59 мирных жителей. Несмотря на существующие договоренности по Идлибу, силы режима Асада продолжают обстреливать районы, находящиеся под контролем оппозиции.

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