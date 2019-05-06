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«Ракеты Кима становятся все лучше»: Северная Корея провела очередные испытания ракет малой дальности (ФОТО)

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Северная Корея провела очередные испытания баллистических ракет малой дальности. Эксперты отмечают, что ракеты Кима становятся все лучше.

Северная Корея провела испытания новых баллистических ракет малой дальности. По мнению Дональда Трампа, испытание проходило не того типа ракеты, которая является критически опасной и от запуска которой Ким Чен Ин воздерживается с 2017 года, — сообщает Эрик Талмадж в издании The Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Однако внезапная активность Северной Кореи, сопровождаемая фотографиями, встревожила региональных союзников Вашингтона.

«Ракеты Кима становятся все лучше»: Северная Корея провела очередные испытания ракет малой дальности (ФОТО)

Эксперты отмечают, что ракеты Кима становятся все лучше. Ким лично руководил испытанием баллистических ракет малой дальности, впервые показанных Северной Кореей на военном параде в начале прошлого года.

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«Ракеты Кима становятся все лучше»: Северная Корея провела очередные испытания ракет малой дальности (ФОТО)

Военные Южной Кореи сообщили, что различные «снаряды» пролетели от 70 до 240 километров (от 44 до 149 миль), прежде чем упали в Тихий океан. Эта деятельность побудила 35-е истребительное крыло на авиабазе Мисава на севере Японии написать в Твиттере на своем официальном аккаунте «MISSILE INBOUND». Вскоре за этим твитом последовало «все ясно» и «наслаждайтесь субботой».

Президент США Дональд Трамп отреагировал на проведенные испытания и написал в Твиттере, что Ким «знает, что я с ним, и не будет нарушать свое обещание мне».


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 187

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