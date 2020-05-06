Морская пехота США может стать «убийцей» мощных китайских военных кораблей
Морская пехота США может стать "убийцей" мощных китайских военных кораблей после принятия Пентагоном решения о размещении крылатых ракет большой дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе
На фоне усиления Китаем своей военной мощи США планируют разместить крылатые ракеты большой дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сообщается, что это стало возможным благодаря выходу США из договора о РСМД. Об этом пишет Дэвид Лаг в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.
Пентагон планирует вооружить своих морских пехотинцев новыми версиями крылатой ракеты «Томагавк», которая сейчас перевозится на военных кораблях США.
В результате изменения тактики морские пехотинцы объединят свои силы с военно-морским флотом США для противодействия военным кораблям противника. Мобильные подразделения морской пехоты США, вооруженные противокорабельными ракетами, станут «убийцами» мощных китайских военных кораблей.
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Пекин призвал Вашингтон быть «осторожным в своих словах и делах», «прекратить движение шахматных фигур по всему региону и «прекратить усиливать свои вооруженные силы возле Китая». Китайский полковник У Цянь предупредил, что Пекин «не будет стоять в стороне», если Вашингтон развернет крылатые ракеты большой дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.