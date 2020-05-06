Макрон на собственном примере показал, как важно носить защитные маски (ФОТО)

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Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон показал французским модникам, что гражданская ответственность и стиль не являются взаимоисключающими понятиями.

Макрон посетил начальную школу, чтобы продемонстрировать необходимость носить тканевые маски, которые пригодятся в общественном транспорте и в других местах, когда Франция начнет выходить из режима карантина на следующей неделе., информирует enovosty.com/news.

Темно-синяя маска, которую Макрон надел во время посещения школы, дополняла его галстук и синий костюм и была украшена с одной стороны лентами красного, белого и синего цветов — цветами французского флага.

Президент Франции заявил, что маска, разработанная специально для защиты населения от коронавируса, была изготовлена ​​производителем трикотажа Chanteclair и продается по цене 4,92 евро. Французские военные проверили воздухопроницаемость и эффективность этой ткани при фильтрации мелких частиц.

В школе один из учеников спросил: «Кто это?», когда президент вошел в класс. Макрон ненадолго поднял маску, чтобы показать лицо, а затем снова натянул ее на место.

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Позже он пошутил о необходимости использовать дезинфицирующее средство для рук, потому что он коснулся маски, хотя он не должен был это делать.

Правительство Макрона подверглось широкой критике за непоследовательную политику в отношении использования защитных масок во время пандемии коронавируса. Когда вирус впервые попал в Европу, французское правительство реквизировало маски промышленного класса и они предназначались только для работников здравоохранения.

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Позже правительство настаивало на том, чтобы в качестве альтернативы использовались самодельные маски из ткани из-за нехватки коммерчески доступных медицинских масок.

Аксессуар президента привлек внимание в социальных сетях. Снимок французского лидера, когда он поднял маску, побудил одного наблюдателя заметить, что несмотря на то, что она «довольно стильная», она все равно создавала плохой барьер для вируса, если ноздри при этом открыты.

Другие комментаторы написали в Твиттере, что Макрон выглядел как злодей или персонаж Sub-Zero из видеоигры «Mortal Kombat».

Изображения президента Словакии Зузаны Чапутовой в яркой маске, подходящей под ее наряд во время церемонии приведения к присяге нового премьер-министра в марте, стали вирусными в Твиттере.

В Германии на нескольких публичных выступлениях премьер-министр Баварии Маркус Сёдер носил маску с бело-голубым ромбовидным принтом.

Также Эммануэль Макрон подтвердил планы постепенного открытия школ на следующей неделе на фоне опасений мэров, учителей и родителей относительно ранних сроков.

Многие родители говорят, что не будут отправлять своих детей обратно в школу, так как Франция является одной из наиболее пострадавших стран мира от коронавируса.

Франция начинает отмену карантинных мер с 11 мая. Предприятия должны будут возобновить свою деятельность, а родители вернутся на работу.

Источник: Associated Press