В условиях пандемии поддержка нужна, как никогда: в швейцарской Лозанне снова звонят колокола (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » В условиях пандемии поддержка нужна, как никогда: в швейцарской Лозанне снова звонят колокола (ФОТО) В условиях пандемии поддержка нужна, как никогда: в швейцарской Лозанне снова звонят колокола (ФОТО)

Закрыть Отправить

В Лозанне, швейцарском городе на берегу Женевского озера, вспышка коронавируса возродила традицию минувших веков.

Сторож собора ночью поднимается на 153 каменных ступени к своей башне, надевает черную шляпу, зажигает фонари и звонит в колокола, чтобы вызвать надежду и мужество жителей., информирует enovosty.com/news.

Это практика, восходящая к средним векам, когда сторожи в соборе Лозанны наблюдали за городом и звонили в колокол, если они заметили пожар.

«Мы можем сравнить эту пандемию со всемирным пожаром, который разлетелся со скоростью молнии по всем континентам», — сказал Ренато Хауслер, один из последних соборных сторожей в Европе.

Читайте: Тотальный карантин - повод учиться чему-то новому: британцы бросились осваивать выпечку своими руками

«Это также считалось ободряющим сигналом, даже больше, чем сигналом бедствия. Все слышали его, и это означало единство с жителями, борющимися с огнем».

С прошлой недели Хауслер почти каждый вечер звонит в колокол 16-го века, каждый час с 22:00 до 2:00.

Число погибших в Швейцарии от COVID-19 возросло почти до 500, а общее количество подтвержденных инфицирований приближается к 20 000.

Источник: Reuters