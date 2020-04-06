В Турции введен запрет на продажу медицинских масок, правительство раздаёт их бесплатно

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

07.04.2020 г.
00:44Чехия отменила "драконовские" требования карантина
06.04.2020 г.
23:38Борис Джонсон попал в реанимацию после ухудшения состояния
22:50США признали террористами Русское имперское движение, причастное к вербовке наемников на Донбасс
21:48В Турции введен запрет на продажу медицинских масок, правительство раздаёт их бесплатно
21:36Швеция сделала ставку на групповой иммунитет в борьбе с COVID-19
19:18"Китайская подделка": Китай тестирует свой новый вертолет Z-20 - точную копию Sikorsky’s MH-60R Seahawk
18:16Австрия готовится к «воскрешению», ослабляя карантинные меры
Все новости мира

Аналитика

06.04.2020

В нефти утопают Россия и мир

В нефти утопают Россия и мир
На фоне глобальной эпидемии коронавируса и сопутствующего экономического кризиса несколько отошла на второй план другая, не менее важная проблема в виде ...
01.04.2020

Рынок земли по-украински. Кто получит наибольшую выгоду от земельной реформы? Часть 2.

Рынок земли по-украински. Кто получит наибольшую выгоду от земельной реформы? Часть 2.
В ночь с 30 на 31 марта Верховная Рада (ВР) во втором чтении приняла закон, который должен открыть в Украине рынок сельскохозяйственной земли. Политики ...
27.03.2020

Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах

Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах
МВФ поставил украинскому президенту жесткие условия, коронавирус пробрался в разные регионы Украины, а мировая экономика переживает крайне непростые ...

Последние новости

07.04.2020 г.
01:33 ТОП-10 удивительных историй бескорыстной и верной дружбы животных (ВИДЕО)
00:44 Чехия отменила "драконовские" требования карантина
06.04.2020 г.
23:38 Борис Джонсон попал в реанимацию после ухудшения состояния
23:20 Пользователей Сети развеселил пудель, обидевшийся на своего хозяина (ВИДЕО)
23:14 Ученые нашли в морских губках убивающее коронавирус вещество: разрабатывают вакцину против COVID-19
22:50 США признали террористами Русское имперское движение, причастное к вербовке наемников на Донбасс
22:32 Бойцы ВСУ сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку (ФОТО)
22:03 Роботы в выпускных мантиях вместо студентов получили дипломы в Японии
21:48 В Турции введен запрет на продажу медицинских масок, правительство раздаёт их бесплатно
21:36 Швеция сделала ставку на групповой иммунитет в борьбе с COVID-19
21:19 Депутаты пытаются завалить поправочным спамом «антиколомойский» закон, их уже более 13 тысяч
20:59 Кличко рассказал о причинах сильного смога в столице
20:44 СБУ блокировала деятельность ботофермы, которая распространяла фейки про COVID-19 (ВИДЕО)
20:28 Экстренная модернизация фрегата "Адмирал Горшков", или когда снова что-то пошло не так, - Злой Одессит
19:46 Зеленский инициировал программы для поддержки МСП
19:18 "Китайская подделка": Китай тестирует свой новый вертолет Z-20 - точную копию Sikorsky’s MH-60R Seahawk
18:57 Киберполиция предупреждает об активизации хакеров во время карантина
18:16 Австрия готовится к «воскрешению», ослабляя карантинные меры
17:55 В ПЦУ рассказали о богослужении на Вербное воскресенье
17:24 Лизинговые компании и банки в ответе за то, чтобы у аграриев было все необходимое для посевной, - Сергей Васьков
16:53 В Украине продажи электрокаров выросли на треть
16:20 Нацбанк смягчает требования к банкам на время карантина
15:45 Мировые фондовые индексы начали расти
15:04 Кличко попросил правительство не открывать ломбарды
15:00 В условиях пандемии поддержка нужна, как никогда: в швейцарской Лозанне снова звонят колокола (ФОТО)
14:20 COVID-19 у животных: в зоопарке Нью-Йорка заболела тигрица
13:40 Тотальный карантин - повод учиться чему-то новому: британцы бросились осваивать выпечку своими руками
13:20 ВМС США ввели в строй новейшую атомную субмарину USS Delaware
13:15 Война за качалку: На Гидропарке любители спорта устроили настоящий сюр
13:00 В ГСЧС Украины рассказали, как пожары в Чернобыльской зоне повлияли на воздух в Киеве
12:38 Учёные пояснили, как правильно стирать одежду, чтобы убить COVID-19
12:30 В Ираке по расположению иностранных нефтяных компаний нанесен ракетный удар
12:23 Найти работу в карантин: Кто получили пальму первенства и сколько готовы платить
12:20 В результате подрыва на мине в Йемене была уничтожена саудовская бронетехника
11:51 Победить COVID-19 можно в любом возрасте, в Италии выздоровела женщина в возрасте 104 года
11:33 МОЗ анонсировал поступления крупной партии ПЦР-тестов украинского производства
11:25 Американских врачей готовят к худшему сценарию, придётся выбирать кого подключать к ИВЛ
11:15 Хватит ли средств прожить до конца карантина? Украинцы рассказали о ситуации с деньгами
10:51 Учёные рассказали, сколько дней после выздоровления от COVID-19 человек может инфицировать окружающих
10:43 ВОЗ назвала самый явный симптом при COVID-19
10:30 Свет в конце тоннеля? В Европе заявляют о снижении смертности от коронавируса
10:27 В Тернопольской области больше 30 медиков заразились коронавирусом
10:27 Хроники абсурда или шанс на спасение: Что думают украинцы о жестком этапе карантина
10:01 МВФ готов выделить $1 триллион в помощь развивающимся странам
09:57 Агрессия России на Донбассе: Ещё одна страна поддержала Украину
09:44 Нефтяные войны: Трамп жестко пригрозил Саудовской Аравии и России
09:36 Борис Джонсон, у которого диагностировали коронавирус, угодил в больницу
09:29 Цены на лимоны в Украине преодолели свой рекордный максимум и продолжают расти
09:25 Королева Великобритании Елизавета II экстренно обратилась к гражданам
09:07 Вакцина от Covid-19: Турция поделилась отличными новостями
08:57 Путин резко теряет поддержку даже среди своих, - Аnti-colorados
08:55 ВСУ разгромили врага на Донбассе: много раненых и уничтоженной техники
07:40 ТОП-15 авто, с которыми владельцы не спешат расставаться более 15 лет
07:30 "Куда нам деться?", - киевляне возмущены закрытием ботсада им. Гришко для посетителей
07:23 "Нефтяные войны": В сети высмеяли нелепые попытки Путина соперничать с Саудовской Аравией
07:15 ВМС США собираются купить ракеты, которые смогут поражать комплексы С-300 и С-400
05.04.2020 г.
23:19 Нацгвардия дезинфицирует Киев из водометов (ВИДЕО)
23:17 Это будет ужасное время - Трамп про коронавирус в США
21:22 Евросоюзу предрекают распад из-за пандемии коронавируса
20:45 Фото дня: Месса в Вербное воскресенье в пустой церкви Святого Франциска Ассизского
Все новости »

В Турции введен запрет на продажу медицинских масок, правительство раздаёт их бесплатно

Главная » Последние новости » Новости мира » В Турции введен запрет на продажу медицинских масок, правительство раздаёт их бесплатно
 
Печать Отправить на почту

 

 

Согласно информации турецких СМИ, Президент Турции Реджеп Эрдоган ввёл запрет на продажу медицинских масок, все граждане смогут получить их бесплатно.

В Турции введен запрет на продажу медицинских масок, правительство раздаёт их бесплатно

Отныне, каждый гражданин Турции сможет получить медицинскую маску заполнив заявку на государственном портале. , информирует enovosty.com/news.

Медицинских масок в свободной продаже больше не будет, государство взяло на себя регулирование вопроса с обеспечением граждан необходимой защитной в период пандемии.

Согласно информации Института Джона Хопкинса, в Турции уже зафиксировано более 27 тысяч человек с коронавирусной инфекцией, 574 человека умерло.

Читайте: Цены на лимоны в Украине преодолели свой рекордный максимум и продолжают расти


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 285

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

В нефти утопают Россия и мир
Рынок земли по-украински. Кто получит наибольшую выгоду от земельной реформы? Часть 2.
Не ДАБИ единым: схемы Кучера-Кудрявцева работают даже после «ликвидации» Инспекции
В одном украинском районе коронавирус обнаружили у 21 медика
Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах
Коронавирус: это еще конец истории или уже конец света?
Итоги недели: Крупнейшее испытание для Евросоюза, короновирус и украинцы и нефтяные войны
Гибель Богов
Мировой экономический шок из-за коронавируса: последствия для украинской экономики
Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций
Все статьи


Читайте также

Цены на лимоны в Украине преодолели свой рекордный максимум и продолжают расти
 Начало туристического сезона на популярном среди украинцев курорте могут перенести
Зеленский: Коронавирус срывает маски с тех, кто наживается на чужой беде (ВИДЕО)
 Эрдоган поддержал флешмоб и вместе с женой аплодировал медикам (ВИДЕО)
Нацполиция пресекла попытку вывоза медицинских масок с Украины
 На улицах Киева появились торговцы нелегальными медицинскими масками
Пограничники задержали контрабандиста в гидрокостюме, переправлявшего медицинские маски в Румынию (ВИДЕО)
 Нацполиция задержала преступников, которые отобрали у предпринимателя 100 000 медицинских масок (ВИДЕО)

Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Нефтяные войны": В сети высмеяли нелепые попытки Путина соперничать с Саудовской Аравией (8672)

Путин назвал комфортную для России цену на нефть (7734)

В США и Израиле подали первые иски на 20,1 трлн долларов против Китая за ущерб от коронавируса (7628)

Новая карикатура Сергея Елкина "Путин и статуя Свободы" стала хитом сети (5871)

Время комфортного сидения на «нефтяной игле» закончилось для всех - эксперты (4472)

Это будет ужасное время - Трамп про коронавирус в США (4360)

Евросоюзу предрекают распад из-за пандемии коронавируса (4294)

Фото дня: Капитан авианосца «Теодор Рузвельт», уволенный ВМС США за просьбу оказать экстренную помощь экипажу (4177)

РФ ждет двухлетняя рецессия экономики, скачок бедности и безработицы - эксперты (3635)

В Великобритании горные козлы захватили город (ВИДЕО) (3616)

Армия

Радиолокационный комплекс РЛС 1Л220У «Зоопарк-2»
Переносной зенитно-ракетный комплекс Starburst (Великобритания)
Боевая машина пехоты Puma (Германия)
Зенитно-ракетная система малой дальности «Арбалет-K»
Вся армия    >>

Персоны

Жеваго
Константин
Богатырева
Раиса
Пинзеник
Виктор
Назаренко
Виктор
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Нью-Йорк поставлен на паузу из-за COVID-19. Десять дней, которые изменили мегаполис

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Успел сильно подрасти": в сети высмеяли новое фото Путина (15087)

"Нефтяные войны": В сети высмеяли нелепые попытки Путина соперничать с Саудовской Аравией (8668)

Путин назвал комфортную для России цену на нефть (7733)



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube




help
Loading...

bigmir)net TOP 100

 