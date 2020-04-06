В Турции введен запрет на продажу медицинских масок, правительство раздаёт их бесплатно

Главная » Последние новости » Новости мира » В Турции введен запрет на продажу медицинских масок, правительство раздаёт их бесплатно В Турции введен запрет на продажу медицинских масок, правительство раздаёт их бесплатно

Закрыть Отправить

Согласно информации турецких СМИ, Президент Турции Реджеп Эрдоган ввёл запрет на продажу медицинских масок, все граждане смогут получить их бесплатно.

Отныне, каждый гражданин Турции сможет получить медицинскую маску заполнив заявку на государственном портале. , информирует enovosty.com/news.

Медицинских масок в свободной продаже больше не будет, государство взяло на себя регулирование вопроса с обеспечением граждан необходимой защитной в период пандемии.

Согласно информации Института Джона Хопкинса, в Турции уже зафиксировано более 27 тысяч человек с коронавирусной инфекцией, 574 человека умерло.

Читайте: Цены на лимоны в Украине преодолели свой рекордный максимум и продолжают расти