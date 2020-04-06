В результате подрыва на мине в Йемене была уничтожена саудовская бронетехника

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Подорвавшиеся мины-ловушки, направленные против сил коалиции в йеменском городе Аден в воскресенье, привели к уничтожению бронетехники сил Саудовской Аравии.

Атака произошла, когда колонна саудовских бронированных машин направлялась из международного аэропорта Аден в штаб-квартиру коалиционных сил. Об этом сообщила выходящая в Лондоне газета «Аль-Араби аль-Джадид», информирует enovosty.com/news.

По сообщениям, эта атака является первой военной акцией против сил, поддерживаемых Саудовской Аравией, после того, как они были заменены силами эмиратов в октябре. Ни одно лицо или группа не взяли на себя ответственность за нападение.

Также в воскресенье была атакована нефтеперекачивающая станция в центральной йеменской провинции Мариб.

Источники сообщили государственному информационному агентству Саудовской Аравии (SPA), что за нападение несут ответственность йеменские хуситы.

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Йемен отверг обвинение. Хусейн аль-Эззи, чиновник в столице Саны, утверждал, что наступление проводилось при поддержке саудовских боевиков.

«Несмотря на то, что наши ракеты и беспилотники достигли глубины врага и нацелились на его установки, мы никогда не атаковали ни один национальный объект внутри нашей страны», — заявил официальный представитель бригадного генерала вооруженных сил Йемена Яхья Сари.

Источник: Defenseworld