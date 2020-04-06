Швеция сделала ставку на групповой иммунитет в борьбе с COVID-19

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Швеция в отличие от других стран не поддерживает введения тотального карантина. Правительство, напротив, ждёт пока 60% населения переболеет на COVID-19, страна получит коллективный иммунитет и уже в мае вернётся к нормальной жизни.

Так, изолировав группы риска, шведское правительство разрешает коронавирусу медленно распространятся по стране. На сегодня в Швеции один из самых низких показателей смертности от коронавирусной инфекции. , информирует enovosty.com/news.

Так, в стране зафиксировано более 6 тысяч случаев инфицирования на COVID-19 и 373 случая смерти от него.

Как отмечает профессор Стокгольмского университета Том Бриттон, уже к средине мая около 60% населения Швеции переболеет этим недугом и получит коллективный иммунитет, а это значит, что с этого момента страна в безопасности. И можно не ждать возвращения вируса к осени, как это прогнозируют многие учёные для тех стран, где введён жесткий карантин и ограничение на перемещение.

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По мнению профессора, у подхода который сейчас демонстрирует Швеция есть и свои риски, поскольку стремительный рост инфицированных, у которых будет тяжелое течение болезни, «подкосит» медицинскую систему страны и не позволит квалифицировано оказывать помощь всем, кто в ней нуждается.

«Останавливать распространение коронавируса бессмысленно. Куда лучше его притормаживать», — убежден Том Бриттон.