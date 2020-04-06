«Китайская подделка»: Китай тестирует свой новый вертолет Z-20 — точную копию Sikorsky’s MH-60R Seahawk

Главная » Последние новости » Новости мира » "Китайская подделка": Китай тестирует свой новый вертолет Z-20 - точную копию Sikorsky’s MH-60R Seahawk "Китайская подделка": Китай тестирует свой новый вертолет Z-20 - точную копию Sikorsky’s MH-60R Seahawk

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Китайские СМИ продемонстрировали новый 10-тонный вертолет Z-20, скопированный с американского вертолёта Seahawk ВМС США

Китай испытывает свой новый вертолет, скопированный с американского палубного многоцелевого вертолёта Seahawk ВМС США. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Китайские СМИ продемонстрировали новый 10-тонный вертолет Z-20 средней грузоподъемности производства Harbin Aircraft Industry Group (HAIG).

Вертолет Z-20 оборудован для выполнения ряда задач, включая противолодочную, надводную, поисково-спасательную, военно-морскую миссии, а также осуществление наблюдения, материально-технического обеспечения и транспортировки военных.

Новая версия, получившая название Z-20F, оснащена надводным радиолокатором, специальной опорой для переноса торпед, эхолотом и боковыми окнами для наблюдателей. По своим размерам и характеристикам вертолет Z-20F аналогичен американскому вертолету Sikorsky’s MH-60R Seahawk