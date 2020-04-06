Борис Джонсон, у которого диагностировали коронавирус, угодил в больницу

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, в воскресенье был госпитализирован в одну из больниц Лондона.

Как сообщает пресс-служба правительства, поводов для паники нет, поскольку госпитализация носит скорее превентивный характер нежели является следствием ухудшения самочувствия премьер-министра Джонсона, сообщает Daily Mail. , информирует enovosty.com/news.

Медики приняли данное решение, поскольку на протяжении десяти дней, с момента диагностирования заболевания, у Бориса Джонсона по прежнему сохраняется симптоматика присущая COVID-19. В связи с этим, медики хотят провести ряд лабораторных анализов.

В свою очередь, Борис Джонсон призвал британцев следовать указаниям правительства и оставаться дома, не забыв поблагодарить Национальную службу здравоохранения за их работу.

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