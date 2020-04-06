Американских врачей готовят к худшему сценарию, придётся выбирать кого подключать к ИВЛ

Главная » Последние новости » Новости мира » Американских врачей готовят к худшему сценарию, придётся выбирать кого подключать к ИВЛ Американских врачей готовят к худшему сценарию, придётся выбирать кого подключать к ИВЛ

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По словам американского врача Валентины Голобородько, которая работает с пациентами с COVID-19, уже сейчас ситуация вынуждает готовиться к худшему сценарию, когда придётся выбирать кого спасать первыми и подключать к аппаратам ИВЛ.

По словам врача, им сообщили, что в связи ежедневным ростом «тяжёлых» пациентов, вскоре картина с оказанием медицинской помощи в клиниках Нью-Йорка может измениться, поскольку уже есть дефицит с аппаратами ИВЛ и медицинским персоналом. , информирует enovosty.com/news.

Так, медицинских работников ее клиники предупредили, что каждому врачу придётся лечить минимум тридцать больных. Также теперь стандарты лечения будут существенно пересмотрены в сторону их снижения. Отныне пациентам будут оказывать минимальную помощь: обеспечение кислородом, минимальный набор анализов и внутривенное введение жидкостей.

Валентина также отмечает, что в ее клинике было зафиксировано ряд случаев, когда пациенты, которые были стабильны и их состояние не вызывало тревоги у врачей, внезапно умирали. На многочисленные просьбы врачей провести вскрытие с целью проведения исследования, что послужило причиной смерти, им было отказано, так как в моргах просто нет свободного места для проведения подобных манипуляций.

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