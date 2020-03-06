В Тунисе террористы-смертники взорвали себя возле посольства США

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В Тунисе два террориста-смертника взорвали себя возле посольства США при остановке их полицейским патрулем

В Тунисе около посольства США два террориста-смертника подорвали себя во время их остановки полицейским патрулем. В результате терракта погиб один полицейский. Об этом сообщает The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

Глава комиссии по вооруженным силам и безопасности Йосри Дали сообщил, что террористы были на мотоцикле. Дали подтвердил информацию, что террористы подорвали себя при их остановке полицейским патрулем

В результате теракта боевики погибли. Один полицейский убит, 5 полицейских получили серьезные ранения, а одного прохожего ранило осколком.

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Полицейские оцепили район, а посольство США обратилось к гражданам с просьбой избегать места теракта.