Турция успела отомстить Сирии за двух погибших солдат до введения режима прекращения огня

Главная » Последние новости » Новости мира » Турция успела отомстить Сирии за двух погибших солдат до введения режима прекращения огня Турция успела отомстить Сирии за двух погибших солдат до введения режима прекращения огня

Закрыть Отправить

Удары нанесены 5 марта ответ на убийство турецких военных

В четверг Турция провела боевую операцию с участием беспилотников против сирийских правительственных сил в Идлибе, уничтожившую военную технику и «нейтрализовавшую» солдат. Это произошло прежде, чем вступило в силу соглашение о прекращении огня, заявило министерство обороны Турции., информирует enovosty.com/news.

В Минобороны сказали, что атака беспилотника произошла около 16:00 по местному времени. Позднее Турция и Россия подписали соглашение о прекращении огня в регионе Идлиб на северо-западе Сирии, которое вступило в силу в полночь.

Турецкое министерство заявило рано утром в пятницу, что в результате атаки беспилотниками были уничтожены два артиллерийских орудия, две многоцелевые ракетные установки и «нейтрализованы» 21 сирийский правительственный солдат. Этот термин обычно используется для обозначения убитых.

По словам Минобороны, нападение последовало за нападением на турецкие силы.

Читайте: Россия начала новую атаку на Украину и Европу

Как сообщили ранее в Министерстве обороны, в четверг два турецких солдата были убиты и трое ранены, когда сирийские правительственные силы открыли по ним огонь в Идлибе.

Источник: Reuters