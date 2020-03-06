Мировые фондовые индексы продолжают снижаться

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Мировые фондовые индексы продолжают снижаться из-за коронавируса

Значения основных мировых фондовых индексов продолжают снижаться на фоне неблагоприятных прогнозов по замедлению экономического роста из-за коронавируса. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Французский CAC 40 снизился на 3,7% до 5160, а немецкий DAX уменьшился на 3,6% до 11,515. Британский FTSE 100 упал на 3,2% до 6490. Фьючерсы на Dow Jones снизились на 2,1%, а фьючерсы на S&P 500 уменьшились на 2,4%.

Японский индекс Nikkei снизился на 2,7% до 20 749,75, австралийский S&P/ASX 200 упал на 2,8% до 6 216,20. Kospi в Южной Корее снизился на 2,2% до 2040,22, гонконгский Hang Seng упал на 2,3% до 26 146,67, а Shanghai Composite уменьшился на 1,2% до 3034,51.

«На данный момент никто не может четко объяснить, почему рынки так себя ведут. Единственное, что мы можем сказать, что существует высокая волатильность. И это плохо», — сказала аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская.

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