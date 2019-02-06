Война с Кореей, экономическое чудо и возведение Стены: Что сказал Трамп в своем послании

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поддал жесткой критике расследования, которое ведется против него и его приближенных людей, а также потребовал сформировать новую миграционную политику.

Возможная война с Северной Кореей, постройка Стены на границе с Мексикой,»глупые» а также расследование против Трампа и самых приближенных к нему людей, — об этом и другом в эмоциональном ежегодном послании говорил глава Белого дома, информирует enovosty.com/news.

Дональд Трамп заявил о том, что на сегодняшний день в Соединенных Штатах можно наблюдать настоящее экономическое чудо, но ему могут помешать «глупые войны», «смехотворные партийные расследования» и «политика». Он призвал обе партии США вспомнить об искусстве поиска компромиссов и перестать тормозить процессы в стране.

В традиционном обращении к Конгрессу «О положении в стране» он заявил и о том, что намерен провести еще один саммит с северокорейским коллегой. Его Трамп наметил уже на этот 27-28 февраля. Кроме того, глава Белого дома заявил о том, что именно его заслуга в том, что сейчас не ведётся большая война с Северной Кореей.

Кроме того, американский президент пообещал, что всё-таки построит стену на границе с Мексикой. «Стены работают и спасают жизни», — заявил Дональд Трамп, твердо гарантируя остановить нелегальную миграцию, койотов, картели, торговцев наркотиками и людьми.

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