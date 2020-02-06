В ВОЗ предупредили, что еще слишком рано говорить о пике распространения коронавируса

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В Всемирной организации здравоохранения предупредили, что еще слишком рано говорить о пике распространения коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что еще слишком рано говорить о том, что вспышка коронавируса в Китае достигла своего пика. Об этом сообщает Стефани Небехей в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

В Китае число умерших от вируса выросло до 564 человек. Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения д-р Майк Райан сказал, что очень трудно делать прогнозы относительно дальнейшего развития заболевания.

«Мы все еще переживаем стремительный рост численности инфицированных. И предполагаем, что количество заболевших в ближайшие дни сильно увеличится», — сказал Д-р Майк Райан

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Ранее сообщалось, что в Китае от переутомления умер 28-летний врач, который усердно проверял самочувствие водителей и пассажиров на автодороге. Также сообщалось, что в Китае ввели жесткие меры для борьбы с коронавирусом и начали клинические испытания нового препарата