В Турции самолет при посадке рухнул в овраг, — Reuters
В Турции самолет при посадке в стамбульском аэропорту рухнул в овраг и раскололся на три части
В Турции самолет Boeing (BA.N) 737-86J компании Pegasus Airlines при посадке в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и раскололся при падении на три части, информирует enovosty.com/news.
Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил, что, по предварительной информации, три человека погибли и 179 получили ранения. «Самолет не смог устоять на взлетно-посадочной полосе из-за плохих погодных условий», — сказал губернатор Стамбула Али Йерликая
İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir'den gelen Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişinden sonra pistten çıkarak alev aldı. Uçağın arka tarafı ikiye bölündü. Sabiha Gökçen uçuşlara kapatıldı… pic.twitter.com/SAdsQyaIrm
— ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) February 5, 2020
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После катастрофы все рейсы в стамбульском аэропорту были остановлены, а самолеты направлены в другой аэропорт.