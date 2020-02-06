В Турции самолет при посадке рухнул в овраг, — Reuters

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В Турции самолет при посадке в стамбульском аэропорту рухнул в овраг и раскололся на три части

В Турции самолет Boeing (BA.N) 737-86J компании Pegasus Airlines при посадке в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и раскололся при падении на три части, информирует enovosty.com/news.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил, что, по предварительной информации, три человека погибли и 179 получили ранения. «Самолет не смог устоять на взлетно-посадочной полосе из-за плохих погодных условий», — сказал губернатор Стамбула Али Йерликая

После катастрофы все рейсы в стамбульском аэропорту были остановлены, а самолеты направлены в другой аэропорт.