В России доля высоких технологий в экономике страны возобновила падение

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Уровень производства продукции высокотехнологичных отраслей в российской экономике возобновил падение

Несмотря на существующее законодательство, нормы которого призваны увеличить долю высокотехнологичных отраслей в ВВП страны, объем производства высоких технологий в России продолжает снижаться. Напомним, к таким производствам относятся производство компьютеров, летательных аппаратов, медицинского оборудования, научные разработки, информирует enovosty.com/news.

В результате, Россия становится все более зависимой от сырьевой добычи. По данным экспертов, добыча полезных ископаемых за предыдущий год увеличилась на 4,3%, в то время, как объемы промышленного производства выросли на 2,9%. Экспорт нефти увеличился с 54,7% до 59%, а общая доля доходов от реализации сырья составила 15% ВВП.

По мнению экспертов, главными причинами снижения доли высокотехнологичных отраслей в российской экономике являются антироссийские санкции, застой экономики и огосударствление экономических процессов.