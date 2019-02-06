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Reuters: Китай взломал сеть норвежской компании Visma для кражи клиентских секретов

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: Китай взломал сеть норвежской компании Visma для кражи клиентских секретов
 
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Китайские хакеры взломали компьютерную систему норвежской компании-разработчика программного обеспечения Visma для кражи коммерческой информации клиентов компании

Китайские хакеры, работающие от имени государственной разведки Китая, взломали компьютерную систему норвежской компании-разработчика программного обеспечения Visma, — сообщает Джек Стаббс в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

По словам следователей компании Recorded Future, специализирующейся на кибербезопасности, эта атака была частью глобальной хакерской деятельности Министерства государственной безопасности Китая по краже интеллектуальной собственности и корпоративных секретов.

Министерство государственной безопасности Китая не имеет общедоступных контактов. Поэтому за комментариями по данному инциденту обратились в Министерство иностранных дел Китая, которое пока не ответило на отправленные запросы. В то же время, Пекин неоднократно отрицал какую-либо причастность к кибершпионажу.

Visma, чей мировой доход в 2018 году составил 1,3 миллиарда долларов, предоставляет программные продукты для бизнеса более чем 900 000 компаний в Скандинавии и некоторых частях Европы.

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Reuters: Китай взломал сеть норвежской компании Visma для кражи клиентских секретов

Присцилла Морючи, директор по разработке стратегических угроз в Recorded Future и бывший сотрудник разведки Агентства национальной безопасности США, сказала, что хакерская атака на компьютерную систему Visma предполагала проникновение хакеров в компьютерные системы клиентов Visma в поисках коммерчески важной информации. «Мы считаем, что хакеры использовала сети Visma для обеспечения вторичных хакерских атак против клиентов Visma, а не для кражи собственной интеллектуальной собственности Visma», — сказала она.

Компания Visma решила публично рассказать о произошедшем случае, чтобы повысить осведомленность отрасли о китайской хакерской деятельности, известной как Cloudhopper и нацеленной на поставщиков технологических услуг и программного обеспечения.

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Фирмы по кибербезопасности и западные правительства несколько раз предупреждали об угрозе Cloudhopper. Ранее, агентство Reuters сообщало, что Hewlett Packard Enterprise Co и IBM также стали жертвами атаки. В то же время, западные официальные лица сообщают, что жертв гораздо больше.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 80

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