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Associated Press: Пытки оставили глубокие шрамы в душе иранцев (ФОТО 18+)

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: Пытки оставили глубокие шрамы в душе иранцев (ФОТО 18+)
 
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Выжившие заключенные иранской тюрьмы до сих пор помнят ужасающие крики от пыток. Сейчас тюрьма превратилась в музей, а восковые манекены молча изображают ужасающие акты пыток, которые когда-то совершались в этих стенах.

Выжившие заключенные тюрьмы в самом центре столицы Ирана все еще помнят крики от пыток, — сообщают Насер Карими и Джон Гамбрелл в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Сейчас тюрьма превратилась в музей, а восковые манекены молча изображают ужасающие акты пыток, которые когда-то совершались в этих стенах.

Associated Press: Пытки оставили глубокие шрамы в душе иранцев (ФОТО 18+)

Среди экспонатов бывшей тюрьмы Объединенного комитета по борьбе с саботажем, которая находилась в ведении шаха Мохаммеда Резы Пахлави, напуганный человек, запертый в маленькой металлической клетке. В круглом внутреннем дворе изображен кричащий следователь, держащий голову заключенного под водой, в то время как другой заключенный висит выше на своих запястьях.

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Associated Press: Пытки оставили глубокие шрамы в душе иранцев (ФОТО 18+)

Выжившие заключенные, которые подвергались пыткам со стороны полиции и страшной разведывательной службы САВАК, по-прежнему имеют как видимые увечья так и скрытые шрамы. Шейхи, которому тогда было 19 лет, провел в тюрьме около 11 месяцев после того, как был задержан за распространение антиправительственных литовок. «Четыре раза меня пытали в течение двух дней подряд, каждый раз по 10 минут», — рассказывает он. «Они положили мои пальцы рук и ног между тисками, сковали подошвы ног кабелями и надели на голову металлическое ведро. Они использовали электрические кабели и провода, чтобы бить меня током, когда я был с завязанными глазами. Первый удар был очень эффективным. Вы чувствуете, что ваше сердце и мозг взорвались. Мои собственные крики от пыток отражались внутри ведра, вызывая бред и головные боли». — сказал Шейхи. Эззат Шахи, еще один бывший заключенный, рассказал, что ему под ногти вкалывали булавки, которые потом нагревали свечами.

Associated Press: Пытки оставили глубокие шрамы в душе иранцев (ФОТО 18+)

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До сих пор следователи и правозащитная группа Организации Объединенных Наций заявляют, что Иран подвергает пыткам своих заключенных. «Мы далеки от международных норм правосудия», — сказал Ахмад Шейхи, 63-летний бывший революционер, которого пытали в тюрьме. «Справедливость еще не распространена в нашем обществе и мы определенно очень далеки от священных целей мучеников», — сказал аятолла Рухолла Хомейни.

Сегодня правительство Ирана сталкивается с широкой международной критикой со стороны США и других стран за задержание активистов. «Иранские власти используют смутно сформулированные и чрезмерно широкие обвинения, связанные с национальной безопасностью, для криминализации мирных или законных протестов в защиту прав человека», — говорится в докладе, опубликованном представительством ООН по правам человека в Иране.


Автор: Оксана Ельченко
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