Американские морпехи успешно провели испытания автомобиля-амфибии Amphibious Combat Vehicle (ВИДЕО)
Американские морпехи успешно провели испытания автомобиля-амфибии Amphibious Combat Vehicle на базе «Кэмп-Пендлтон»
Американские морские пехотинцы успешно протестировали возможность нового автомобиля-амфибии Amphibious Combat Vehicle осуществлять военно-морские перевозки. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.
Обнародованная видеозапись демонстрирует испытание нового автомобиля-амфибии на базе морской пехоты «Кэмп-Пендлтон»
Во время тестирования морские пехотинцы осуществляли операции посадки и высадки во время движения автомобиля с различными скоростями. Морские пехотинцы также проверили способности ACV.
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Автомобиль обладает повышенной проходимостью и имеет подвесную систему сиденья для 13 военнослужащих.