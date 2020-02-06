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Американские морпехи успешно провели испытания автомобиля-амфибии Amphibious Combat Vehicle (ВИДЕО)

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Американские морпехи успешно провели испытания автомобиля-амфибии Amphibious Combat Vehicle на базе «Кэмп-Пендлтон»

Американские морские пехотинцы успешно протестировали возможность нового автомобиля-амфибии Amphibious Combat Vehicle осуществлять военно-морские перевозки. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Обнародованная видеозапись демонстрирует испытание нового автомобиля-амфибии на базе морской пехоты «Кэмп-Пендлтон»

Во время тестирования морские пехотинцы осуществляли операции посадки и высадки во время движения автомобиля с различными скоростями. Морские пехотинцы также проверили способности ACV.

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Автомобиль обладает повышенной проходимостью и имеет подвесную систему сиденья для 13 военнослужащих.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 73

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